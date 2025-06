La F1 cambia le regole dopo i sospetti sul ‘trucco' della McLaren | cosa succede nel Mondiale in corso

La Formula 1 si prepara a un nuovo capitolo di regolamentazione, dopo le recenti polemiche sul presunto trucco della McLaren. Il Consiglio Mondiale della FIA ha deciso di vietare ogni sistema di raffreddamento delle gomme, chiudendo così una controversa porta aperta fino a ora. Questa mossa mira a garantire trasparenza e correttezza nel campionato in corso, ma quali saranno gli effetti pratici sulla lotta per il titolo? Continua a leggere.

Il Gran Premio di Spagna ha fornito la conferma definitiva, qualora ve ne fosse ancora la necessità , che il Campionato Mondiale 2025 di Formula 1 si configurerà come una contesa esclusivamente riservata ai due piloti in forza alla McLaren. A conquistare la vi

