La donna morta al Policlinico dopo quattro interventi sei indagati

Una tragica vicenda scuote il mondo della sanità: sei medici sono indagati per la morte di Anna Maria Freni, 52 anni, deceduta al Policlinico dopo ben quattro interventi. La Procura ha avviato indagini approfondite, tra cui un’autopsia che potrebbe gettare luce sulle cause di questa tragedia. È un caso che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e competenza nei nostri ospedali, e l’esito delle indagini sarà fondamentale per fare chiarezza e garantire giustizia.

Sono sei i medici indagati per la morte di Anna Maria Freni, la 52enne deceduta al Policlinico lo scorso 19 maggio dopo quattro interventi chirurgici. La Procura ha notificato l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili mentre nel pomeriggio verrà eseguita l'autopsia sul corpo della.

Muore a 52 anni dopo quattro operazioni al Policlinico, aperta un'inchiesta per omicidio colposo - Ancora dolore e dubbi attorno alla morte di Anna Maria Freni, 52 anni, deceduta al Policlinico dopo quattro operazioni.

