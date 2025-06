La donna che denunciò il dottor Lizzaraga | A sei anni dalla liposuzione per i dolori non posso ancora lavorare

Sei anni dopo una liposuzione, i dolori persistenti impediscono a una donna di tornare alla vita normale, mentre il dottor José Lizarraga Picciotti affronta un processo per gravi lesioni. Un caso che mette in luce le conseguenze di interventi chirurgici e l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Continua a leggere per scoprire la sua storia e le implicazioni di questa vicenda.

Il medico José Lizarraga Picciotti, accusato della morte di una donna dopo una liposuzione avvenuta a Roma, è a processo a Brescia per le lesioni gravi causate a un'altra paziente. Lei ha raccontato agli inquirenti che ancora oggi non riesce a lavorare nonostante siano trascorsi sei anni dall'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Ho pianto ieri. Ho pianto leggendo che una donna di 46 anni è morta dopo una liposuzione. Potevo essere io. Avevamo la stessa età. Lo stesso intervento. Lo stesso medico: Josè Lizàrraga Picciotti". Emini Gercaliu, donna di origine albanese, porta ancora le Vai su Facebook

