La didattica della biblioteca comunale Dionisio Roberti un anno fertile culturalmente

coinvolgente, la biblioteca ha saputo ispirare giovani e adulti, trasformando ogni visita in un'opportunità di crescita. Con programmi innovativi e collaborazioni stimolanti, il 2024/2025 si conferma un anno fertile per la cultura e l’apprendimento nel cuore di Sansepolcro. La biblioteca Dionisio Roberti si prepara ora a scrivere nuove pagine di successo, continuando a essere un faro di sapere e creatività per tutta la comunità.

La biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro ha concluso l'anno scolastico 20242025 con un bilancio estremamente positivo, riaffermando il suo ruolo cruciale nella formazione e nell'arricchimento culturale degli studenti locali. Grazie a un'offerta didattica gratuita, ampia e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La didattica della biblioteca comunale Dionisio Roberti, un anno fertile culturalmente

In questa notizia si parla di: didattica - biblioteca - comunale - dionisio

Alfabetizzazione informatica alla Biblioteca comunale “Dionisio Roberti” di Sansepolcro Riporta lanazione.it: Arezzo, 17 novembre 2023 – La Biblioteca comunale “Dionisio Roberti” di Sansepolcro, ha organizzato un progetto importante per accompagnare, i cittadini che vorranno aderire, al mondo della ...