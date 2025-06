La ' cupola' del Rione Macello da riqualificarsi Comune affida la concessione

Il Rione Macello di Capua si prepara a rinascere grazie a un'importante iniziativa di riqualificazione. Il Comune, con lungimiranza, ha deciso di affidare in concessione trentennale l'uso gratuito della sua affascinante cupola alla societĂ Ads Nee Handball Capua, riconoscendo il potenziale di questa associazione senza scopo di lucro. Un passo strategico che promette di trasformare lo storico spazio in un cuore pulsante di attivitĂ e comunitĂ .

Il responsabile del settore servizi pubblici del comune di Capua ha affidato in concessione d'uso gratuito per 30 anni la struttura geodetica del Rione Macello. La società concessionaria è stata individuata nell' Ads Nee Handball Capua in considerazione del fatto che l'associazione è senza.

