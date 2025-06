La cultura a Milano si prepara alla sfida olimpica | Nascerà ‘casa Mogol’ e rilanceremo la Film Commission

Milano si prepara a vivere l’attesa delle Olimpiadi Milano-Cortina, un evento che promette di oltrepassare il confine della città per coinvolgere tutta la Lombardia. La cultura si fa protagonista in questa sfida epica, con iniziative che rilanceranno la Film Commission e rafforzeranno il patrimonio artistico e culturale del territorio. È il momento di condividere entusiasmo, innovazione e passione: la rinascita culturale di Milano sta per iniziare, e il futuro è già scritto nelle stelle.

MILANO – "Cosa mi aspetto dalle Olimpiadi Milano-Cortina? Che sia un evento che abbia un forte impatto su tutto il territorio lombardo, non sia solo Milanocentrico.", dice Francesca Caruso, laurea in Giurisprudenza, residente a Gallarate, madre di due figli, assessore alla Cultura della Regione Lombardia, una passione politica che coltiva da ragazza ("ma la prima tessera di partito è con Fratelli d'Italia"), volontaria per tanti anni nei centri antiviolenza. Tutti gli sforzi del suo assessorato sono indirizzati verso la data cruciale del 6 febbraio 2026, giorno di avvio dei Giochi. Si parte, però, da Milano, con una grande cerimonia a San Siro.

