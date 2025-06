La Croce Verde saluta Marco | Passeggero speciale per 12 anni

momento di solidarietà e affetto, un gesto di cura che ha segnato profondamente le vite di tutti i volontari. Oggi, con emozione, la Croce Verde di Cesena si prepara a salutare Marco, un esempio di come il volontariato possa creare legami indissolubili e lasciare un'impronta speciale nel cuore di una comunità. Un arrivederci che chiude un capitolo, ma apre nuove speranze e ricordi indelebili.

Un momento di profonda commozione ha attraversato la sede della Croce Verde di Cesena, dove le volontarie e i volontari si sono riuniti per salutare Marco, un giovane che ha condiviso con loro un lungo e speciale tratto di strada. Per ben dodici anni, dall’infanzia al raggiungimento dei 18 anni, Marco è stato accompagnato a scuola ogni giorno dai mezzi dell’associazione. Quello vissuto non è stato un semplice servizio di trasporto, ma un vero percorso di vita condiviso, fatto di piccoli gesti quotidiani che hanno costruito un legame autentico e duraturo. "Ogni mattina, quando saliva sul nostro mezzo, non era solo un passeggero: era uno di noi, parte della nostra famiglia – raccontano i volontari – Vederlo crescere e ora affrontare una nuova fase della sua vita ci riempie di gioia e, inevitabilmente, anche di un po’ di nostalgia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Croce Verde saluta Marco: "Passeggero speciale per 12 anni"

