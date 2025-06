La crisi di Freeda | Ag Digital Media avvia la procedura di liquidazione volontaria

La crisi di Freeda, il progetto di Ag Digital Media nato nel 2016 per dare voce alle giovani e alle donne, segna un momento di svolta nel panorama dei media digitali italiani. Dopo anni di successi e innovazione, l’agenzia milanese ha deciso di avviare la liquidazione volontaria, segnando la fine di un’epoca. Questa decisione riflette le sfide del settore e apre nuove riflessioni sul futuro dell’informazione digitale in Italia.

Ag Digital Media, l'agenzia milanese attiva sui social con la piattaforma Freeda, ha depositato lunedì l'istanza di liquidazione volontaria. A rivelare la notizia è il Sole 24 Ore: la storia della media company, nata nel 2016 e rivolta all'universo femminile e alle nuove generazioni, giunge al.

