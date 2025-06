La crisi della pelletteria l’export perde ancora | A rischio le nostre filiere

L’ombra della crisi si allunga sulla nostra eccellenza tessile e pelletteria, mettendo a rischio le filiere strategiche del made in Italy. Scandicci e Firenze, storiche culle di creatività e qualità, si trovano ad affrontare dati preoccupanti che denunciano una perdita significativa nei settori chiave. La sfida è grande, ma la forza delle nostre tradizioni e innovazioni può ancora rappresentare una speranza di rinascita. Guardare con ottimismo al futuro è il primo passo per reagire e rilanciare il nostro patrimonio.

Scandicci (Firenze), 13 giugno 2025 – Non si ferma la profonda crisi della moda in Toscana e di riflesso nei luoghi che sono la locomotiva del made in Italy, la provincia di Firenze e Scandicci. Una crisi certificata anche dall’ Istat che ha presentato il report sul primo trimestre 2025 sull’export nelle regioni italiane. Il dato sulla moda è devastante: -5,2% il tessile, -20% l’abbigliamento, -20,7% la pelle. Ovviamente a guardare con attenzione la crisi della ‘locomotiva della moda’ è il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini: “Il comparto moda, tra tessile, abbigliamento e pelletteria, presenta numeri negativi importanti, che confermano le previsioni degli analisti di Bankitalia Toscana emerse nel report di pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it