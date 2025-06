La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore | in pole Nicola occhio a Gilardino e De Rossi

La Cremonese dà il suo addio ufficiale a Giovanni Stroppa, aprendo le porte a un nuovo capitolo. Con il mercato che si scalda, i tifosi sono già alla ricerca del prossimo allenatore capace di riportare in alto i grigiorossi. Tra i nomi in pole position spiccano Nicola e i favoriti Gilardino e De Rossi, pronti a sfogliare la margherita e scrivere il futuro della squadra. Chi guiderà la Cremonese verso nuove vittorie? Solo il tempo lo dirà.

Cremona, 13 giugno 2025 – Adesso c’è anche l’ufficialità. Dopo la scadenza del 30 giugno le strade della Cremonese e di Giovanni Stroppa si separeranno. Non sarà dunque il tecnico lodigiano a guidare i grigiorossi nella stagione del ritorno in serie A e non è bastata la splendida notte del 1 giugno al “Picco” per decidere di prolungare un rapporto che si è protratto, tra alti e bassi, dal settembre 2023, senza però mai riuscire a far sbocciare in pieno la scintilla di un connubio all’insegna dell’entusiasmo. Una vera e propria diffidenza, per le scelte e la rigidità del modulo di gioco che venivano contestate all’ex giocatore di Milan e Brescia e che lo scorso ottobre ha portato addirittura all’esonero dell’ex trequartista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore: in pole Nicola, occhio a Gilardino e De Rossi

In questa notizia si parla di: cremonese - stroppa - saluta - sfoglia

Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato - La Cremonese si prepara ad affrontare il Pisa nell'ultima giornata di regular season, con un occhio ai playoff.

La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore: in pole Nicola, occhio a Gilardino e De Rossi; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale.

La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore: in pole Nicola, occhio a Gilardino e De Rossi Secondo msn.com: Il tecnico lodigiano, che è in contatto con alcune società di serie B (Venezia in primis), nel prossimo campionato non sarà sulla panchina della matricola grigiorossa che sta vagliando il profilo migl ...