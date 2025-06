La corsa nei bunker i danni tra i palazzi | i video da Tel Aviv durante l’attacco iraniano

Le immagini provenienti da Tel Aviv raccontano un pomeriggio intenso e drammatico: sirene d’allarme, cittadini che corrono verso i bunker e i danni devastanti causati dai razzi iraniani. In questo scenario di tensione crescente, le forze israeliane hanno appena annunciato la possibilità di uscire dai rifugi, ma con avvertimenti chiari. La situazione rimane critica e richiede attenzione costante, mentre il conflitto si intensifica e si espande...

L’allarme che risuona in città, la fuga delle persone nei bunker. Poi i danni causati dai razzi. Sono i video che arrivano da Tel Aviv, bersaglio di un massiccio attacco missilistico da parte dell’Iran. Nel contrattacco, almeno 21 persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni serie. Poco dopo le 21 di venerdì 13 giugno, le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere ai residenti che possono lasciare i rifugi, invitandoli però a restare nelle vicinanze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La corsa nei bunker, i danni tra i palazzi: i video da Tel Aviv durante l’attacco iraniano

