La cooperativa Fraternità e Amicizia | Siamo parte di Zona Wagner

La Cooperativa Fraternità e Amicizia, parte integrante della zona Wagner, incarna un impegno quotidiano per l’accoglienza e il sostegno ai fragili. Fondata negli anni ’80 e diventata cooperativa nel 2007, questa realtà si dedica ad affiancare persone con disabilità e le loro famiglie, creando un legame autentico con il quartiere. Un esempio luminoso di solidarietà e comunità che continua a fare la differenza, promuovendo un futuro più inclusivo per tutti.

di Marianna Vazzana L’attenzione ai fragili. L’accoglienza quotidiana e l’apertura al quartiere, in uno scambio virtuoso. Tutto questo è “ Fraternità e Amicizia “, la Cooperativa sociale onlus che si dà da fare affiancando le persone con disabilità e le loro famiglie. "Una realtà ideata come associazione negli anni ’80 – spiega la presidente Filomena Troiano – e diventata cooperativa nel 2007. Nata sotto l’ala della parrocchia di Gesù Buon Pastore e San Matteo di via Caboto, è da sempre radicata sul territorio", la zona di via Washington e via Sardegna. "Negli anni abbiamo lavorato per creare servizi e realtà corrispondenti ai bisogni delle persone con disabilità" e dalla prima Casa famiglia sono germogliati altri spazi: i Centri diurni socio-educativi, di formazione all’autonomia, di riqualificazione professionale e le Comunità-alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it