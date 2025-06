La conta dei morti dopo l’attacco israeliano Tel Aviv chiude le ambasciate

Il fronte mediorientale si infiamma: dopo l’attacco israeliano a Tel Aviv, il numero delle vittime cresce e le ambasciate vengono chiuse, segnando un ulteriore capitolo di tensione. Hamas condanna l’azione militare, mentre Tajani invita alla cautela per evitare un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione. È fondamentale monitorare gli sviluppi di questa crisi, poiché le conseguenze potrebbero essere di vasta portata per la pace e la stabilità internazionale.

È salito a 30 morti e 120 feriti il bilancio dell’attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia: lo riporta l’emittente Al Jazeera. Un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta Vai su Facebook

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti; Israele Medio Oriente, Hamas: raid Israele su profughi Gaza, almeno 29 morti; Le vittime a Gaza sono il 40 per cento in più, secondo uno studio di The Lancet.

Iran, chi è rimasto ad Ali Khamenei? I morti nell'attacco israeliano e i nuovi leader Riporta corriere.it: Nell'attacco, l'esercito israeliano ha eliminato venti comandanti iraniani, tra cui Hossein Salami, a capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione.