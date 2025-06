La Commissione Ue eroga un miliardo di euro all' Ucraina per supporto macrofinanziario

Dalla guerra in Ucraina, l'UE si conferma come il principale sostenitore internazionale, con un impegno economico che sfiora i 150 miliardi di euro. L'ultima tranche di 1 miliardo di euro rafforza ulteriormente il supporto macrofinanziario, sottolineando la determinazione dell'Unione nel garantire stabilità e ricostruzione. Questo investimento strategico rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro del paese e la sicurezza europea, consolidando il suo ruolo di partner affidabile in tempi difficili.

La Commissione Ue ha erogato la quinta tranche del suo prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria (AMF) all' Ucraina, del valore di 1 miliardo di euro, rafforzando ulteriormente il ruolo dell'Ue quale principale donatore dell'Ucraina dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, con un sostegno complessivo che si avvicina ai 150 miliardi di euro. In totale, l'Amf ammonta a 18,1 miliardi di euro e rappresenta il contributo dell'Ue all'iniziativa di prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (Era) guidata dal G7, che mira complessivamente a fornire circa 45 miliardi di sostegno finanziario all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione Ue eroga un miliardo di euro all'Ucraina per supporto macrofinanziario

