La commedia dimenticata del creatore di king of the hill con ben affleck diventa un successo in streaming negli usa

Negli ultimi anni, molte pellicole trascurate trovano nuova vita grazie alle piattaforme di streaming. Tra queste spicca “Extract”, commedia diretta da Mike Judge nel 2009, nota anche per il suo legame con il creatore di "King of the Hill" e Ben Affleck. Nonostante un debutto modesto al botteghino, il film sta conquistando pubblico e critica, diventando uno dei titoli più visti su Paramount+. È la dimostrazione che anche le gemme dimenticate possono tornare alla ribalta, sorprendendo tutti.

il ritorno di "extract": un film di mike judge in ascesa su paramount+. Negli ultimi anni, alcuni film poco considerati al momento della loro uscita stanno riscuotendo nuovo interesse grazie alle piattaforme di streaming. Tra questi si distingue "Extract", commedia del 2009 diretta da Mike Judge. Nonostante abbia avuto un esito modesto al botteghino, il film sta vivendo una fase di rivalutazione, collocandosi tra i titoli più visti su Paramount+. una pellicola poco nota che merita attenzione. "Extract" è stato distribuito nel settembre del 2009 con un budget di circa 8 milioni di dollari e ha incassato poco più di 10 milioni.

