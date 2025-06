La città piange la morte del brigadiere Carlo Legrottaglie | proclamato lutto cittadino

Ostuni e Francavilla Fontana si preparano a stringersi nel dolore, proclamando lutto cittadino per onorare la memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie, scomparso durante un'operazione di pattugliamento. La comunità si riunirà sabato 14 giugno in un omaggio sentito, testimonianza della gratitudine e del rispetto per un eroe che ha sacrificato la vita per la sicurezza di tutti. La sua dedizione rimarrà impressa nei cuori di tutti noi.

OSTUNI - La città di Ostuni, come anche Francavilla Fontana, si fermerà sabato 14 giugno per dare l'ultimo saluto al brigadiere Carlo Legrottaglie, rimasto ucciso durante un'operazione di pattugliamento sulla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Grottaglie. L'amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La città piange la morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: proclamato lutto cittadino

L'arrivo del feretro del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie nella camera ardente, allestita nella chiesa dei Cappuccini di Ostuni, sua città natale.

Con dolore apprendo della tragica morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana durante un'operazione di controllo del territorio. Alla sua famiglia, ai colleghi dell'Arma dei @_Carabinieri_ e alla città di Ostuni, dove viveva, va il mi

