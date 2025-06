La Cisl attacca sui risultati il dg replica | I dati ufficiali parlano chiaro

La tensione tra Cisl Siena e l’Aou senese si intensifica, con il sindacato che denuncia una discrepanza tra realtà e percezione pubblica. La risposta dell’azienda non si è fatta attendere, smontando le accuse e presentando dati ufficiali a sostegno delle proprie affermazioni. Ma cosa rivela davvero questa disputa sulla qualità e trasparenza del servizio sanitario? È ora di approfondire e fare chiarezza su un tema cruciale per la salute della comunità.

Botta e risposta fra Cisl Siena e Aou senese. Dopo le accuse mosse con una nota stampa dal sindacato sulla distanza fra la realtà e quanto "raccontato" pubblicamente dall'Azienda ospedaliera, la risposta non si è fatta attendere. "È innegabile la distanza tra quanto il management racconta e quanto è percepito dagli utenti – si legge in una nota delle segreterie Ust e Fp Cisl Siena –. L'assenza della nostra struttura tra le eccellenze nazionali è un dato che ci rattrista, ma non ci sorprende. A preoccuparci è soprattutto il clima interno: nonostante progetti come la settimana del benessere, le criticità permangono".