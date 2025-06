La chiamata a Chi l’ha visto? la mensa per i poveri e la fuga in Grecia | così è stato rintracciato Rexal Ford il presunto assassino di Villa Pamphili

L'arresto di Rexal Ford, il sospettato del duplice omicidio a Villa Pamphili, porta finalmente una svolta alle indagini. Dopo aver tentato la fuga in Grecia, l'uomo di 46 anni è stato catturato sull'isola di Skiathos, nascondendosi tra i turisti. La vicenda ha sconvolto Roma, lasciando sgomento per la tragica perdita e l'orrore che ancora riecheggia nel parco. Ora, resta da fare luce sui motivi e sulle circostanze di questa drammatica tragedia.

Si chiama Rexal Ford, ha 46 anni ed è un cittadino americano con precedenti penali negli Stati Uniti. È lui il principale sospettato del duplice omicidio avvenuto il 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma. L’uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi – venerdì 13 giugno – sull’isola greca di Skiathos, nel Mar Egeo, dove si era rifugiato pochi giorni dopo i fatti, confondendosi tra i turisti. Il corpo della neonata, percossa e soffocata, era stato trovato a qualche decina di metri da quello della madre, le cui cause di morte rimangono ignote. Il sospetto, però, è che «si tratti di duplice omicidio». 🔗 Leggi su Open.online

La chiamata a «Chi l'ha visto?», la mensa per i poveri e la fuga in Grecia: così è stato rintracciato Rexal Ford, il presunto assassino di Villa Pamphili; Mense scolastiche a Roncade: lavoratrici proclamano lo stato di agitazione; Fagnano, le spese folli della giunta Baroffio nel mirino del centrodestra.

