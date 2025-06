La Cgil scrive all’Onu e al Prefetto | Basta massacri serve subito pace e aiuti a Gaza

La Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Brindisi scrive all'ONU e al Prefetto, chiedendo azioni concrete per fermare i massacri e portare immediato aiuto a Gaza. Un appello che nasce dalla urgente necessità di pace e di un intervento umanitario efficace. La lettera evidenzia come il rispetto dei diritti e la solidarietà siano fondamentali per affrontare questa crisi. La speranza è che questa voce forte possa contribuire a cambiare le cose.

La Camera del Lavoro Territoriale Cgil di Brindisi ha inviato una lettera al responsabile della Base Onu di Brindisi e al prefetto per chiedere un incontro urgente sulla situazione in Palestina, e in particolare sulla drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

