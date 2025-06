La Cgil di Landini è un metapartito a immagine e somiglianza del suo leader

La Cgil di Landini, spesso definita un metapartito a immagine e somiglianza del suo leader, solleva interrogativi sulla sua reale identità oggi. Non più quella dei tanti lavoratori che lottano quotidianamente nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, ma una confederazione che sembra aver perso il contatto con le sue radici. Un mondo nascosto, lontano dalla trasparenza e dalla spontaneità di un tempo, che ci invita a riflettere sul suo ruolo attuale e sul futuro del movimento sindacale italiano.

Che cos’è oggi la Cgil? Non quella dei tanti lavoratori che si battono ancora, come sempre, nelle aziende e nei luoghi di lavoro piccoli e grandi, no, intendiamo la Cgil come confederazione, come gruppo dirigente, quello che sta a Corso d’Italia, davanti a villa Borghese: è un buco nero, un mondo nascosto. I sindacalisti dei bei tempi, dirigenti, quadri, militanti ce li ricordiamo: tutti d’un pezzo, preparati, infaticabili, soprattutto modesti. Scarpinavano nelle periferie, studiavano quintali di documenti, sfidavano i fischi nelle fabbriche, nelle università. E quando si perdeva si perdeva, e lo si ammetteva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it