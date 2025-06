La Cedu assolve l' Italia per i respingimenti in Libia il comitato 3 ottobre | Un insulto alla verità

La recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che assolve l’Italia per i respingimenti in Libia, rappresenta un grave insulto alla verità e ai principi di tutela umanitaria. Il Comitato 3 ottobre esprime profonda preoccupazione e dissenso, evidenziando come questa sentenza minimizzi le sofferenze di migliaia di migranti vittime di violenze e maltrattamenti. È ora di fare luce sulle responsabilità e difendere i diritti fondamentali di chi cerca salvezza.

Migranti, per la Cedu l’Italia non è responsabile per le violenze e i respingimenti dei libici - La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce, per l’Italia, un ruolo legittimo nella gestione dei flussi migratori, escludendo la responsabilità per violenze e respingimenti ai danni dei migranti libici.

Nuovi respingimenti in Italia dopo la sospensione di Schengen Lo riporta internazionale.it: È arrivato da pochi giorni dalla rotta balcanica, che attraversa la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, la Slovenia, fino all’Italia ...