La Casa Bianca condanna Alex Padilla dopo l' arresto durante conferenza stampa a Los Angeles

La Casa Bianca ha espresso una dura condanna nei confronti del senatore Alex Padilla, arrestato e ammanettato durante una conferenza stampa a Los Angeles. Un episodio che ha scosso l’intera scena politica, suscitando reazioni infuocate e richieste di responsabilità . La portavoce Karoline Leavitt ha commentato con sternità l’accaduto, sottolineando quanto sia importante rispettare il protocollo e la dignità istituzionale. Ma cosa si cela dietro questo episodio sorprendente?

La Casa Bianca ha condannato il senatore democratico Alex Padilla che è stato cacciato con la forza e ammanettato da agenti dell' FBI durante una conferenza stampa della segretaria per la sicurezza interna Kristi Noem a Los Angeles. "Dovrebbe vergognarsi del suo comportamento infantile", ha dichiarato la portavoce dell'amministrazione, Karoline Leavitt, su X. "Si è intromesso nel bel mezzo di una conferenza stampa ufficiale tenuta da un segretario di Stato si è lanciato incautamente verso il podio dove stava parlando Kristi Noem e poi si è rifiutato di lasciare la stanza e di seguire le indicazioni delle forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Casa Bianca condanna Alex Padilla dopo l'arresto durante conferenza stampa a Los Angeles

