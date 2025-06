La carica di Iervolino ai calciatori della Salernitana | Lottiamo fino alla fine

Con parole piene di passione e determinazione, il presidente Iervolino ha infuso nuova energia nella squadra della Salernitana, ribadendo che la lotta per la salvezza è ancora aperta e che ogni calciatore deve scendere in campo con il cuore. Fiducia, coraggio e grinta sono le armi per conquistare il traguardo, perché questa squadra di leoni non si arrende mai. La sfida continua e tutto è ancora possibile!

Fiducia, energia e "una squadra di leoni, di lottatori" ai quali sono affidate le ambizioni di salvezza della Salernitana. Ieri sera, il patron granata, Danilo Iervolino, ha parlato in call alla squadra che ha raggiunto il centro sportivo di Novarello, dopo il trasferimento in pullman.

