la capitale mondiale del volteggio equitazione e ginnastica si fondono a villasanta le acrobazie a cavallo

Villasanta si trasforma nel cuore pulsante dell’equilibrio e della spettacolarità, dove la capitale mondiale del volteggio unisce equitazione e ginnastica in un connubio mozzafiato. Le acrobazie a cavallo, tra evoluzioni e sfide tecniche, cattureranno gli spettatori, dimostrando che talento, potenza e precisione possono fondersi in uno spettacolo senza pari. Dal oggi fino a domenica, l’evento promette di incantare e sorprendere tutti gli appassionati di emozioni forti e virtuosismi.

Le difficoltà tecniche dell'equitazione unite a quelle della ginnastica per dare vita a evoluzioni da far sgranare gli occhi, che fondono assieme equilibrio, potenza e precisione. Atleti che con i loro cavalli si sfideranno a colpi di programmi tecnici e free style. Brianza capitale mondiale del volteggio equestre per tre giorni, con centinaia di volteggiatori tra i migliori a livello internazionale che si fronteggeranno da oggi a domenica a Villasanta in un evento sportivo di prima grandezza, che il territorio tornerà a ospitare grazie a una realtà che, partita da un piccolo pony club, è riuscita a diventare nel giro di poco più di 15 anni un centro affiliato al Coni e alla Fise, la Federazione italiana sport equestri.