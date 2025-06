La bufala della Commissione europea che vuole vietare l’anidride carbonica nelle bevande

In un’epoca di fake news e misinformation, è fondamentale distinguere tra realtà e bufala. Circola uno screenshot che attribuisce alla Commissione Europea l’intenzione di vietare l’anidride carbonica nelle bevande entro il 2027, con sanzioni salate. Ma si tratta di una grossolana bufala: nessun comunicato ufficiale conferma questa decisione. Per chi ha fretta, la verità è che questa notizia è falsa e priva di fondamento.

Circola uno screenshot del sito della Commissione europea secondo cui quest’ultima vorrebbe imporre un divieto sull’utilizzo dell’anidride carbonica nelle bevande entro il 2027. Il motivo? Ridurre le emissioni di CO2 annuali. Secondo quanto riportato nello screenshot, in caso di violazione del divieto sarebbe prevista una sanzione pari a 50.000 euro al litro. Si tratta di una grossolana bufala. Per chi ha fretta. Non esiste alcun comunicato del genere da parte della Commissione europea.. Lo screenshot riporta diversi errori grafici e di scrittura, rendendolo di fatto artefatto.. Viene citato un programma europeo che non ha nulla a che fare con le bevande o i cibi. 🔗 Leggi su Open.online