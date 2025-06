La base segreta del Mossad in Iran i veicoli schermati e i missili di precisione | Israele preparava da anni l’attacco

In un’operazione da manuale, Israele ha svelato i propri piani segreti con un raid notturno di grande impatto. Netanyahu ha dichiarato con orgoglio di aver colpito il cuore del programma nucleare iraniano, segnando una svolta nella regione. ‘Rising Lion’ è il nome di questa operazione, frutto di anni di preparazione. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste azioni e quali saranno le conseguenze?

Roma, 13 giugno 2025 – Lo ha detto a chiare lettere, e non senza soddisfazione, Netanyahu: “Abbiamo colpito il cuore del programma nucleare iraniano”. Era questo, almeno a parole, l’obiettivo dei raid di stanotte, dove fra l’altro sono stati uccisi almeno sei scienziati di Teheran impegnati nel progetto atomico. Un'operazione denominata ‘Rising Lion’ e preparata per anni, eseguita in una notte. Secondo fonti israeliane citate da "Times of Israel" e "Channel 12", l’ attacco coordinato di Israele contro l'Iran, colpendo postazioni missilistiche e siti strategici, distruggendo decine di radar, è stato lanciato dall'interno del territorio iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La base segreta del Mossad in Iran, i veicoli schermati e i missili di precisione: Israele preparava da anni l’attacco

In questa notizia si parla di: anni - base - segreta - mossad

Il bonus giovani fino a 650 euro al mese, per due anni. Ma cambia tutto in base alla regione - A partire da venerdì 16 maggio, il bonus giovani offre ai datori di lavoro privati la possibilità di ricevere fino a 650 euro al mese per due anni, grazie all'esonero totale dai contributi previdenziali per l'assunzione di nuovi dipendenti.

Israele ha colpito l'Iran dall'interno: i droni del Mossad lanciati da una base segreta vicino a Teheran; Israele porta la guerra nel cuore dell’Iran: base segreta di droni del Mossad; La base segreta del Mossad in Iran, i veicoli schermati e i missili di precisione: Israele preparava da anni l’attacco.

La base segreta del Mossad in Iran, i veicoli schermati e i missili di precisione: Israele preparava da anni l’attacco Segnala quotidiano.net: L’operazione ‘Rising Lion’ ha avuto come fulcro la combinazione tra guerra elettronica, infiltrazione sul campo e uso massiccio di droni ...