La 17enne che rischia tre dita dopo un incidente al secondo giorno di stage | Le hanno affidato un tosaerba senza alcun formazione

Un incidente drammatico scuote il mondo dell’alternanza scuola-lavoro: una diciassettenne del modenese, al suo secondo giorno di stage, rimane gravemente ferita da un tosaerba senza aver ricevuto alcuna formazione. Un episodio che mette in luce le criticità legate alla sicurezza e alla preparazione degli studenti sul campo. È fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro, garantendo tutela e formazione adeguata a giovani e aziende.

Era solo il secondo giorno di stage per l’alternanza scuola lavoro quando una 17enne del modenese si è ferita gravemente con un tosaerba, riportando lesioni a tre dita della mano sinistra. L’episodio è avvenuto lo scorso 4 giugno all’interno di un vivaio: la ragazza, per motivi ancora in corso di accertamento, si stava occupando della manutenzione del verde esterno alla struttura quando avrebbe inavvertitamente perso il controllo dello strumento ferendosi gravemente alla mano. La studentessa originaria di Castelfranco Emilia è stata prima soccorsa dai passanti e poi sottoposta ad un delicato intervento nel reparto di chirurgia della mano del Policlinico di Modena, dove è poi rimasta ricoverata per una settimana. 🔗 Leggi su Open.online

