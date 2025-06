L’11 e 12 ottobre torna Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport

Se sei appassionato di costruzioni e innovazione, non puoi perderti l’appuntamento con Bergamo Brick City, il 12 ottobre alla Cittadella dello Sport. Con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, workshop coinvolgenti, laboratori creativi e concorsi entusiasmanti, questa manifestazione promette di essere un’esperienza unica per grandi e piccoli. Preparati a scoprire un mondo di fantasia e ingegno: Bergamo Brick City ti aspetta per vivere momenti indimenticabili!

L’APPUNTAMENTO. Oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, ma anche workshop, laboratori, concorsi e tante altre attività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’11 e 12 ottobre torna Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport

Lego a Bergamo: torna Brick City alla Cittadella dello Sport - Dopo il grande successo del 2023, Bergamo Brick City torna il 12 e il 13 ottobre alla Cittadella dello Sport raddoppiando gli spazi: 155 espositori allestiranno creazioni di mattoncini Lego in 2. bergamo.corriere.it scrive

Bergamo Brick City: giochi, eventi, e creazioni con i celebri «mattoncini» - Programma ed eventi Gli spazi espositivi di Bergamo Brick City saranno aperti al pubblico a ingresso gratuito sabato 14 ottobre dalle 14 alle 20 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 18. Segnala ecodibergamo.it