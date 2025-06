Kyrgios tagliato dalla Bbc anche per gli attacchi a Sinner Non commenterà Wimbledon

Nick Kyrgios, protagonista da sempre tra tennista e personaggio controverso, si trova ora lontano dai campi di Wimbledon e dagli studi televisivi della BBC. La decisione di non riconfermarlo come commentatore è legata a comportamenti considerati inappropriati, tra cui gli attacchi a Sinner. Un episodio che evidenzia come anche il talento sul campo possa essere oscurato da atteggiamenti discutibili, lasciando aperta una riflessione sulla complessità di questa figura.

(Adnkronos) – Nick Kyrgios non sarà a Wimbledon. Da giocatore e nemmeno da commentatore tv. Il tennista australiano, voce tecnica dello Slam per la Bbc nelle ultime due stagioni e alle prese con una serie di infortuni, non è stato riconfermato dall'emittente a causa di comportamenti ritenuti inadeguati.

