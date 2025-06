Kiss Kiss Way strade chiuse in centro e linee Gtt deviate | cosa cambia per chi si sposta anche a piedi

Se ti sposti a piedi o in auto, preparati a qualche variante: le vie di accesso saranno chiuse e le linee GTT devianti per garantire la sicurezza durante il grande evento Kiss Kiss Way. Un'occasione unica per vivere un'estate all'insegna della musica e dell'energia, ma anche un momento in cui bisogna pianificare bene gli spostamenti. Ecco cosa cambia e come muoversi al meglio per non perdere il ritmo!

È tutto quasi pronto per il grande evento Kiss Kiss Way, il primo tour estivo della storica emittente radiofonica che dopo l'inaugurale approdo a Napoli farà tappa a Torino, in piazza Castello, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025. Un concertone che è anche preludio di un'estate.

Istituita una zona rossa in centro città, dove si svolgerà l'evento.