Kiki Orsi | la versatilità musicale tra jazz elettronica e nuove lingue

Kiki Orsi, artista poliedrica e innovativa, incanta il pubblico con la sua musica che unisce jazz, elettronica e nuove lingue. La sua versatilità e il suo talento nel reinterpretare brani in chiave personale le hanno valso riconoscimenti e ammirazione. Nell’intervista al podcast Unplugged Playlist di Periodico Idea, Kiki svela i retroscena del suo percorso e del suo ultimo album. C’est la WAP: la cover francese che diventa un inno di contaminazione musicale.

La cantante e cantautrice Kiki Orsi continua a farsi notare per la sua capacitĂ di spaziare tra generi e lingue, unendo la sua formazione jazz con sonoritĂ elettroniche, dance e smooth jazz. Intervistata nel podcast musicale Unplugged Playlist di Periodico Idea, Kiki racconta il suo percorso artistico, il suo ultimo album e la scelta di reinterpretare in chiave personale la hit francese C’est la WAP. C’est la WAP: la cover francese che diventa un progetto personale. Il nuovo progetto discografico di Kiki Orsi, pubblicato il 4 aprile 2024, include sia brani inediti che la reinterpretazione di C’est la WAP, canzone del 2024 originariamente firmata da Carriere Lab. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Kiki Orsi: la versatilitĂ musicale tra jazz, elettronica e nuove lingue

Kiki Orsi lancia il suo atteso album Kontiki, la musica che sfida le convenzioni cronachedellacampania.it scrive: Un’opera che promette di scuotere le emozioni di chi ascolta, catapultando l’ascoltatore in un viaggio musicale ricco di sentimenti.