Kiev | Non negoziamo più con Mosca senza cessate il fuoco

In un momento di tensione crescente, Kiev chiarisce la propria posizione: senza un cessate il fuoco, non ci sarà spazio per ulteriori negoziati con Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, denuncia la totale inadeguatezza della diplomazia russa e sottolinea che l’Ucraina non intende più proseguire le trattative senza condizioni chiare di pace. La questione rimane sul tavolo: la strada verso la pace passa inevitabilmente attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

“L’Ucraina non è più interessata a proseguire i negoziati con la Federazione russa se non verrà concordato un cessate il fuoco”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. “Abbiamo visto la totale inadeguatezza della delegazione russa, ci chiedono la resa”, ha aggiunto su Telegram. Adnkronos. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

