Khamenei minaccia Israele | Si è segnato un destino amaro subirà una severa punizione

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con Khamenei che avverte di una "punizione severa" per quello che definisce un "crimine atroce". La minaccia del leader supremo iraniano non lascia spazio a fraintendimenti: il destino del regime sionista potrebbe essere segnato da conseguenze dolorose. La sfida è aperta, e il mondo osserva attentamente quale sarà la risposta in un contesto di crescente instabilità regionale.

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un duro avvertimento contro Israele, accusandolo di aver compiuto un “crimine atroce” su suolo iraniano e promettendo una risposta militare. “Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso e lo subirĂ sicuramente”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’agenzia Irna. Nel comunicato diffuso nelle ore successive a un attacco israeliano che avrebbe colpito aree residenziali in Iran, causando la morte di diversi comandanti e scienziati militari iraniani, Khamenei ha affermato che “ora Israele deve attendersi una severa punizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Khamenei minaccia Israele: “Si è segnato un destino amaro, subirĂ una severa punizione”

