Khamenei | Israele non ne uscirà indenne

In un contesto di tensione crescente, le parole di Ali Khamenei risuonano come un avvertimento deciso: l'Iran promette una risposta forte e senza pietà all'attacco israeliano. La minaccia di un'immediata escalation si fa sempre più concreta, lasciando presagire uno scenario incerto e complesso. La domanda che ora ci poniamo è: quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti in questo gioco di potere e provocazioni?

20.07 "Le forze armate iraniane agiranno con forza e impoveriranno il regime sionista". Così la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio televisivo alla Nazione dopo l'attacco israeliano. "Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine", ha aggiunto. "Il popolo iraniano può essere certo che non ci sarà tregua in questo senso", ha affermato ancora. Il nuovo capo dei Pasdaran aveva minacciato: "Apriremo le porte dell'inferno a Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

