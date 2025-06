Kevin De Bruyne | La mia famiglia affidataria non mi ha più voluto a 16 anni Dissero | per come sei

La storia di Kevin De Bruyne è un viaggio di resilienza e rinascita, segnato da un passato difficile con la famiglia affidataria che lo respinse a causa della sua natura introversa. A 16 anni, si sentì gettato nella spazzatura, ma oggi, brillante stella del calcio internazionale, si chiede: "Ora che sono cresciuto e felice, mi volete di nuovo?" Scopriamo insieme come Kevin ha trasformato il dolore in successo.

De Bruyne prende tempo sul futuro: “Deciderò pensando alla mia famiglia” - Kevin De Bruyne prende tempo sul suo futuro, dichiarando che la decisione finale sarà influenzata dalla sua famiglia.

Kevin De Bruyne, la stella del Belgio dal passato difficile: “la famiglia affidataria non ti vuole più”, 5 gol e la rivincita personale Riporta strettoweb.com: Il passato difficile di Kevin De Bruyne: il rifiuto della famiglia affidataria, la rabbia sfogata con 5 reti e l’inizio della carriera di uno dei talenti più cristallini della storia ...