Ketamina liquida nascosta nelle provette | blitz a Pescara due barman arrestati in pieno centro

Un'operazione lampo a Pescara scuote il cuore della città: due barman vengono arrestati per aver nascosto ketamina liquida nelle provette, insieme a cocaina ed ecstasy. Il blitz ha portato al sequestro di sostanze pericolose in un appartamento del centro, evidenziando come il mondo dello spaccio si insidi anche tra i locali più frequentati. Una scoperta che mette in luce l’oscura rete dietro la movida pescarese, rischiando di coinvolgere giovani e adulti.

PESCARA: DUE ARRESTI PER SPACCIO COCA, KETAMIA E MDMA IN UN APPARTAMENTO DEL CENTRO - PESCARA – Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Poliziadi Stato, nel corso dei quali gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto a ... Da abruzzoweb.it