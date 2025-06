Kenya | scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte del blogger

Le strade di Nairobi si sono riempite di tensione e rabbia dopo la tragica perdita del blogger Albert Ojwang, morto mentre era sotto custodia della polizia. La popolazione, scossa dall’accaduto, è scesa in piazza chiedendo giustizia, scatenando scontri che mettono ancora più in discussione la gestione delle libertà civili nel paese. La situazione resta critica: cosa ci riserva il futuro per il Kenya?

A Nairobi, in Kenya, sono sfociati scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte del blogger Albert Ojwang mentre era sotto custodia della polizia. Kenya: scontri tra manifestanti e polizia Caos in Kenya dopo la morte del blogger Albert Ojwang mentre era sotto custodia della polizia. Ojwang è stato arrestato la scorsa settimana nel Kenya.

