Kennedy jr cambia comitato Cdc su vaccini | Fuori scienziati dentro no-vax

Il mondo della salute pubblica è in fermento: Robert Kennedy Jr., segretario alla Salute del Governo Trump, rivoluziona il Comitato CDC sui vaccini, sostituendo 17 esperti con 8 nuovi consulenti. Questa mossa ha suscitato numerose polemiche e interrogativi sul futuro delle raccomandazioni ufficiali. Ma cosa si cela dietro questa svolta? Scopriamo insieme i motivi e le implicazioni di questa scelta sorprendente.

Il segretario alla Salute del Governo Trump, Robert Kennedy jr, ha annunciato la nomina di 8 nuovi consulenti per il Comitato che programma le raccomandazioni sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention. L'annuncio arriva dopo che Kennedy jr. ha licenziato l'intero gruppo precedente di 17 consulenti.

