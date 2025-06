Kelly Juve l’avventura è già arrivata al capolinea? Quel club di Premier League proverà a riportarlo in Inghilterra | tutte le novità

L'avventura di Kelly alla Juventus sembra giunta a un punto di svolta. Dopo il prestito dal Newcastle, si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno in Premier League, con un club che potrebbe tentare di riportarlo in Inghilterra. Le ultime novità indicano un futuro ancora tutto da scrivere per il difensore, tra speranze e possibilità di una nuova sfida. Resta da capire quale sarà la decisione finale e come evolverà questa intricata trattativa.

Kelly Juve, l'avventura è già arrivata al capolinea? Quel club di Premier League proverà a riportarlo in Inghilterra: le novità sul futuro del difensore. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Lloyd Kelly, difensore che il calciomercato Juve ha riscattato come da accordi dal Newcastle dopo il prestito semestrale. Secondo Tuttosport l'avventura del centrale in bianconero potrebbe però già essere arrivata al capolinea: sulle sue tracce ci sarebbe in particolare il Crystal Palace, pronto a inserirsi qualora ce ne fossero le condizioni.

Kelly Juve, la permanenza del difensore in bianconero non è così certa! La società non è convinta e avrebbe maturato quest’idea. Lo scenario Secondo juventusnews24.com: Kelly Juve, il giocatore inglese rischia di non essere confermato dalla dirigenza bianconera in vista della prossima stagione Lloyd Kelly è diventato da poco un giocatore di proprietà della Juve.