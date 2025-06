Keira Knightley | Tutti pensavano che fossi una pessima attrice per colpa di Pirati dei Caraibi

Keira Knightley, spesso sottovalutata dagli stereotipi legati a "Pirati dei Caraibi", ha dimostrato con determinazione che il talento va oltre le apparenze. In occasione del ventesimo anniversario di "Orgoglio e pregiudizio", l'attrice inglese riflette sul percorso intrapreso e sulla percezione pubblica, rivelando come le scelte artistiche possano influenzare la carriera e il rispetto nel mondo del cinema. La sua storia è un esempio di resilienza e autenticità.

L'attrice inglese si è trovata a spiazzata di fronte agli attacchi della critica nei suoi confronti per colpa del franchise Disney nello stesso periodo in cui veniva candidata all'Oscar per Orgoglio e pregiudizio. Il ventesimo anniversario di orgoglio e pregiudizio di Joe Wright ha fornito alla protagonista Keira Knightley l'occasione per riflettere sulla sua carriera e sull'impatto che le sue scelte artistiche hanno avuto sulla percezione del pubblico, riferendosi in particolare alla saga dei Pirati dei Caraibi, che avrebbe indotto molti a vederla come una pessima attrice. "Pirati dei Caraibi era già uscito e credo che nell'immaginario collettivo fossi considerata una pessima attrice", ha confessato Knightley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Keira Knightley: "Tutti pensavano che fossi una pessima attrice per colpa di Pirati dei Caraibi"

Keira Knightley ha rivelato che ha dovuto affrontare diversi anni di terapia dopo il suo ruolo in Pirati dei Caraibi. Aveva solo 17 anni ed è stato traumatico per lei. Vai su Facebook

