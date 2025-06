Kate Middleton William finisce nel fango e lei si rifiuta di seguirlo

Kate Middleton adora la natura ma quando si tratta di sguazzare nel fango, preferisce starsene a casa e lasciare solo William che cos√¨ si √® ritrovato a passeggiare tutto solo nella torbiera di Dartmoor. Kate Middleton resta a casa e si prepara per il Trooping The Colour. Kate Middleton dunque √® restata a casa. D‚Äôaltro canto, dopo l‚Äôimpegno a Glasgow di fine maggio, la sua agenda e quella di William si sono separate. La Principessa del Galles si √® fatta vedere nuovamente al museo, dopo una pausa di quindici giorni, mentre il Principe ha mantenuto fede a vari impegni e si accinge ad andare a Norwich dove si far√† accompagnare non da sua moglie, ma da Cate Blanchett. 🔗 Leggi su Dilei.it ¬© Dilei.it - Kate Middleton, William finisce nel fango e lei si rifiuta di seguirlo

