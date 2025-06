Kate Middleton le scarpe proibite | un grosso caso a Londra

Kate Middleton, la principessa del Galles, ancora una volta al centro dell’attenzione: durante la sua prima uscita pubblica dopo la pausa scolastica dei figli, ha sfidato le regole del dress code del V&A East Storehouse di Londra. Indossando scarpe col tacco nonostante le indicazioni per calzature basse, ha suscitato un acceso dibattito sulla moda reale e le sue sfide. La scelta di Kate…

La principessa del Galles Kate Middleton viola il dress code nella sua prima apparizione pubblica dopo la pausa scolastica dei figli. La futura regina d'Inghilterra ha visitato il nuovo V&A East Storehouse di Londra indossando un completo blu royal abbinato a scarpe col tacco nonostante l'indicazione del museo su calzature basse sia per la lunghezza del percorso espositivo sia per evitare problemi col pavimento in griglia metallo. La scelta della principessa di violare il dress code ha sorpreso tutti. Il tailleur scelto dalla moglie del principe William è un Alexander McQueen composto da blazer e pantaloni a sigaretta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it