KALA di Colin Walsh | recensione

Fazi Editore ci immerge nel mondo avvolgente di "Kala", il debutto di Colin Walsh, un thriller psicologico che ha conquistato l'Irlanda. La scomparsa di una giovane amica scuote le fondamenta di una comunità segnata da segreti e tensioni, portando i lettori in un’indagine intensa e coinvolgente. Con una narrazione avvincente e un’ambientazione suggestiva, "Kala" si conferma come una lettura imperdibile per chi ama i misteri intricati e le storie di adolescenti alle prese con il loro mondo complicato.

Fazi Editore ci presenta Kala, il romanzo d’esordio dello scrittore Irlandese Colin Walsh, con la traduzione curata da Stefano Tummolini. In questo thriller psicologico, diventato un caso editoriale in Irlanda, la vita di un gruppo di adolescenti viene sconvolta dalla scomparsa della loro amica piĂą intima, in una cittadina soffocata dai suoi stessi segreti. Trama. Irlanda, Estate 2003. A Kinlough, una piccola cittadina turistica sulla costa occidentale del paese, sei ragazzi quindicenni vivono la loro estate piĂą bella, caratterizzata da spensieratezza, avventure e pericoli. Tutti loro hanno dei problemi in famiglia, ma cercano di dimenticarli quando stanno insieme, dandosi forza a vicenda. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - KALA di Colin Walsh: recensione

Su La Lettura un "vertice" di scrittori piemontesi: Baricco, Griffi, Longo, Voltolini e diverse recensioni: Pioggia rossa di Cees Nooteboom, Never Flinch di Stephen King, il thriller irlandese Kala di Colin Walsh etc Poi intervista a Percival Everett, vincitore di tutto o Vai su X

“Kala” di Colin Walsh; “Kala” di Colin Walsh, il thriller letterario più chiacchierato del momento in Europa; ??Se avete amato Joel Dicker e Stephen King amerete questo bestseller: abbiamo letto “Kala” di Colin Walsh (Fazi), ma com’è? Un giallo page-turner che ha tutto: l’adolescenza, l’amore, l’invidia. E una ragazza scomparsa....

La recensione del libro di Colin Walsh, Fazi, 456 pp., 19 euro