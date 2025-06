Juventus Women ufficiale l’arrivo di Martiskova | chi è il nuovo colpo bianconero e quale sarà il suo futuro Comunicato e tutti i dettagli

La Juventus Women dà il benvenuto a Michaela Martiskova, il nuovo talento che arricchisce il reparto offensivo della squadra. Classe 2006, proveniente dallo Slovan Bratislava, promette di portare energia e freschezza nel prossimo campionato. Ma chi è davvero questa giovane promessa e quale sarà il suo ruolo nel futuro bianconero? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le prospettive di questa interessante acquisizione.

Juventus Women, è ufficiale l’arrivo di Martiskova: chi è il nuovo colpo della Vecchia Signora e quale sarà il suo futuro. Comunicato e tutti i dettagli. La Juventus Women ha già piazzato un colpo in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di Michaela Martiskova, attaccante classe 2006 che ha lasciato lo Slovan Bratislava per trasferirsi in Italia. Di seguito riportato il comunicato ufficiale del club bianconero. COMUNICATO UFFICIALE – «Terminata nelle scorse settimane una stagione ricca di successi e coronata dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia Femminile, la Juventus Women prosegue il lavoro sul mercato, mantenendo come sempre particolare attenzione verso le calciatrici giovani e di prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com