Juventus Women mercato | Pavan chiodo fisso è bagarre con la Roma

di Mauro Munno . Le bianconere la girerebbero al Como, le giallorosse propongono Glionna. Dalla sfida sul terreno di gioco (stravinta dalla Juve nell’ultima stagione) alla bagarre sul mercato: Juventus Women e Roma stanno facendo a sportellate per Matilde Pavan, promettente centrocampista offensiva dell’Inter che ha bisogno di cambiare aria. La classe 2004 ha avuto pochissimo spazio nell’ultima annata e non si è mai completamente ripresa dal grave infortunio al ginocchio che le impedì di partecipare all’ultimo Mondiale femminile. Gli addetti ai lavori però non dubitano del suo enorme potenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com