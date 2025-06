Juventus Women c’è una nuova numero 9 | ecco chi raccoglierà l’eredità e la maglia della partente Cantore

Juventus Women si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di una giovane promessa, pronta a raccogliere l’eredità della partente Sofia Cantore. La maglia numero 9, simbolo di goal e leadership, passa di mano, ma chi sarà la nuova protagonista di questa magica stagione? Rimanete con noi per scoprire il volto che scriverà il futuro bianconero, portando entusiasmo e vittorie sul campo.

di Mauro Munno . Scelta una giocatrice già presente in rosa. Non sarà Michela Cambiaghi, trattata in questi giorni dalla Juventus Women, a ereditare la maglia numero 9 di Sofia Cantore che nei prossimi giorni passerà ufficialmente a Washington Spirit che ne ha pagato la clausola da oltre 300 mila euro. La maglia dell’ormai ex attaccante bianconera passerà a Chiara Beccari, su cui il club punta fortissimo per il futuro. La decisione non è ancora ufficiale ma può fornivi questa indiscrezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com