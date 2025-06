Juventus Vlahovic rimane?

L’estate della Juventus si fa sempre più tesa, con il futuro di Dusan Vlahovic al centro delle attenzioni. Il serbo, tra trattative e strategie finanziarie, rappresenta un nodo importante che potrebbe influenzare non solo la rosa ma anche le scelte di mercato della società. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un peso economico considerevole, il suo destino rimane avvolto nell’incertezza: una decisione che potrebbe cambiare le sorti dei bianconeri.

Un nodo che frena il mercato La Juventus affronta un'estate cruciale, con il futuro di Dusan Vlahovic al centro delle strategie di mercato. L'attaccante serbo, con il contratto in scadenza nel 2026, rappresenta un peso economico significativo: il suo stipendio lordo di 24 milioni e l'ammortamento di circa 19,5 milioni

Juve, difficile la permanenza di Vlahovic: pesa l'ingaggio Si legge su tuttojuve.com: In scadenza di contratto con la Juventus nel giugno del 2026, Dusan Vlahovic non dovrebbe restare a Torino, nonostante l'apprezzamento di mister Tudor nei suoi confronti.