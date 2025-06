Juventus una pista argentina per l’attacco | è un bomber da doppia cifra

La Juventus, attualmente impegnata nel Mondiale per club negli Stati Uniti, pensa già al futuro e alle strategie di mercato. Tra le piste più calde spunta quella argentina, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco: un bomber da doppia cifra che potrebbe fare la differenza sotto la guida di Tudor. Il desiderio di rinforzare la rosa continua a muovere i passi dei bianconeri, pronti a sorprendere i tifosi con colpi di scena inaspettati.

