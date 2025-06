Juventus ufficiale il rinnovo di Tudor

La Juventus conferma il suo entusiasmo e la sua determinazione con un annuncio che fa sognare i tifosi: il rinnovo di Igor Tudor fino al 2027, con opzione fino al 2028. Un gesto che sottolinea la fiducia nel progetto e la continuità di una stagione carica di ambizioni. La decisione riflette la volontà di rafforzare il legame tra squadra, allenatore e tifoseria, aprendo nuove prospettive per il futuro bianconero.

L'annuncio del rinnovo di Tudor  Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Igor Tudor fino al 2027 con opzione fino al 2028. Di seguito il comunicato della società : Entusiasmo. Carisma. Juventinità . Tre semplici parole. Tre sostantivi che, però, raccontano alla perfezione

Rinnovo Tudor, con la qualificazione in Champions League scatta il prolungamento fino al 2026! Cosa filtra sul futuro dell’allenatore della Juve - Igor Tudor si prepara a prolungare il suo contratto con la Juventus fino al 2026, grazie alla qualificazione della squadra alla Champions League.

