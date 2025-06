Juventus ufficiale il rinnovo di Tudor E Conte allontana il ritorno

La Juventus ufficializza il rinnovo di Igor Tudor, rafforzando la propria strategia tecnica e allontanando definitivamente le voci di un possibile ritorno di Conte. Con questa mossa, il club dimostra fiducia nel progetto attuale e punta a consolidare una stagione all’insegna della continuità e del successo. Ma cosa cambierà ora per i bianconeri? Scopriamo insieme i dettagli di questa scelta che potrebbe segnare il futuro della squadra.

(Adnkronos) – Igor Tudor rinnova con la Juventus. Oggi, venerdì 13 giugno, il club bianconero ha comunicato il prolungamento del contratto del tecnico croato, subentrato a Thiago Motta nel corso della scorsa stagione, in scadenza il prossimo 30 giugno. Tudor ha firmato per un altro anno, con opzione per la stagione successiva, come comunicato sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com